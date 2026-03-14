Με Νασιμέντο και επιστροφή Ποντένσε η 11άδα του Ολυμπιακού στην Κρήτη

Ο Ντιόγκο Νασιμέντο θα ξεκινήσει βασικός στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού, ενώ στην αρχική 11άδα επιστρέφει και ο Ντάνιελ Ποντένσε για την αναμέτρηση με ΟΦΗ

Ολυμπιακός και ΟΦΗ θα μονομαχήσουν στην Κρήτη, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τους προπονητές των δύο ομάδων να γνωστοποιούν της 11άδες με τις οποίες θα παραταχθούν στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε να τοποθετήσει τους Ταρέμι και Ελ Κααμπί στην κορυφή της «ερυθρόλευκης» επίθεσης, ενώ φανέλα βασικού έδωσε στους Νασιμέντο και Γκαρθία οι οποίοι θα βρίσκονται στη μεσαία γραμμή. Στο αρχικό σχήμα της ομάδας επιστρέφει και ο Ντάνιελ Ποντένσε.

Ο Τζολάκης θα βρίσκεται κάτω από τα γκολπόστ, με τους Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσο και Ροντινέι τοποθετημένοι στην άμυνα. Στα χαφ θα αγωνιστούν οι Γκαρθία και Νασιμέντο, με τους Ποντένσε και Μαρτίνς στα πλάγια και τους Ταρέμι - Ελ Κααμπί ως δίδυμο στην επίθεση.

Στο απέναντι στρατόπεδο αυτές είναι οι επιλογές Χρήστου Κόντη για την 11άδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Αθανασίου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Αποστολάκης, Νους, Ισέκα

