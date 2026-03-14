Σε μία σπουδαία κίνηση προχώρησε η ΠΑΕ Ατρόμητος σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό με στόχο την ενημέρωση και την εξαφάνιση του σχολικού εκφοβισμού.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού θα διοργανωθεί μία μεγάλη δράση για την ευαισθητοποίηση του κόσμου σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που ταλανίζει την κοινωνία μας.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Ατρόμητου:

«O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και η ΠΑΕ Ατρόμητος στέλνουν ηχηρό μήνυμα κατά του σχολικού εκφοβισμού.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) και η ΠΑΕ Ατρόμητος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού (bullying), διοργανώνουν μεγάλη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για ένα τόσο σοβαρό κοινωνικό ζήτημα αλλά και αλληλεγγύης για τα 213 παιδιά που υποστηρίζονται από τις κοινωνικές δομές του Ε.Ε.Σ., στον αγώνα του Ατρομήτου με την ΑΕΚ, την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 και ώρα 19:30 στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, η οποία θα αναπτυχθεί λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, οι φίλαθλοι θα ενημερωθούν για τη διαχείριση και αντιμετώπιση του bullying μέσω έντυπου υλικού και ενημερωτικού βίντεο στα matrix του γηπέδου, ενώ θα υλοποιηθούν και άλλες ενέργειες με απώτερο στόχο και σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού. Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο στην Ελλάδα, καθώς, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, έξι στους δέκα Έλληνες δηλώνουν ότι έχουν υποστεί εκφοβισμό κατά την παιδική τους ηλικία, γεγονός που υπογραμμίζει την έκταση του προβλήματος στη χώρα μας.

Παράλληλα, σε όλες τις θύρες θα υπάρχουν εθελοντές του Ε.Ε.Σ., προκειμένου να συγκεντρώσουν σχολικά είδη (σχολικές τσάντες, τετράδια, κασετίνες κ.α.), και τρόφιμα μακράς διάρκειας που θα μεταφέρουν οι φίλαθλοι προς ενίσχυση των παιδιών που υποστηρίζονται από τις κοινωνικές δομές του Ε.Ε.Σ. (Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων και Κοινωνικό Φροντιστήριο Ε.Ε.Σ.). Η συλλογή των ειδών θα γίνει από εθελοντές του Ε.Ε.Σ. στην είσοδο των θυρών του γηπέδου».

