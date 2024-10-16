Την επιθυμία του να γεμίσει το ΟΑΚΑ στην αναμέτρηση με την Τσέλσι (24/10), αλλά και να εξυπηρετήσει τον κόσμο του, δείχνει για ακόμη μία φορά ο Παναθηναϊκός.

Λίγη ώρα αφότου έκαναν γνωστό πως τα εισιτήρια κυκλοφορούν την Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι, οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν πως θα καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης των φιλάθλων από την περιφέρεια, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από κοντά το σπουδαίο ματς με τους Λονδρέζους για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League!

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία μέχρι την Κυριακή 20 Οκτωβρίου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να δηλώσουν συμμετοχή για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα δίχως οικονομική επιβάρυνση για τη μετακίνηση.

Υπενθυμίζουμε πως αντίστοιχη πρωτοβουλία είχε πάρει η «πράσινη» ΠΑΕ και στο ματς με τη Λανς για τα playoffs της διοργάνωσης, αλλά και στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα το ΟΑΚΑ να γεμίσει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της από την περιφέρεια ότι θα καλύψει τα έξοδα μετακίνησης τους ενόψει του αγώνα UEFA Conference League της μεθεπόμενης Πέμπτης 24 Οκτωβρίου κόντρα στην Chelsea.

Πιο συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι στέλνουν μήνυμα, με τα στοιχεία τους ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ και τον κωδικό του GOV wallet που χορηγείται με την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την αγορά του εισιτηρίου του αγώνα Παναθηναϊκός-Chelsea, στα εξής τηλέφωνα ανά πόλη:

- Για αναχώρηση από Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη (με ενδιάμεση στάση Καβάλα), Σέρρες (με ενδιάμεσες στάσεις Θεσσαλονίκη και Κατερίνη), Γρεβενά (με ενδιάμεση στάση Καρπερό), Λάρισα (με ενδιάμεση στάση Βόλο), Τρίκαλα (με ενδιάμεση στάση Καρδίτσα και Λαμία) στον αριθμό 6977684958 (υπεύθυνος κ. Φώτης Μούντας).

- Για αναχώρηση από Χαλκίδα (με ενδιάμεση στάση Αυλώνα) στον αριθμό 6974 423241 (υπεύθυνος κ. Δημήτρης Σπυριδάκης).

- Για αναχώρηση από Κέρκυρα, Ηγουμενίτσα (με ενδιάμεση στάση Πρέβεζα) στον αριθμό 6936 757750 (υπεύθυνος κ. Βαγγέλης Καρπατσέλης).

- Για αναχώρηση από Γιάννενα (με ενδιάμεση στάση Άρτα), Πύργο (με ενδιάμεση στάση Αμαλιάδα) στον αριθμό 6936 806162 (γραμματεία Sporteam).

- Για αναχώρηση από Κεφαλονιά (με ενδιάμεση στάση Κυλλήνη) στον αριθμό 6937 247957 (υπεύθυνος κ. Τάκης Φοης).

- Για αναχώρηση από Αγρίνιο (με ενδιάμεση στάση Ναύπακτο), Πάτρα στον αριθμό 6947 316625 (υπεύθυνος κ. Σωτήρης Σκρέκας).

- Για αναχώρηση από Καλαμάτα, Σπάρτη στον αριθμό 6944 977932 (υπεύθυνος κ. Τάκης Οικονομόπουλος).

- Για αναχώρηση από Κόρινθο στον αριθμό 6947 941506 (υπεύθυνος κ. Γιάννης Βασιλόπουλος).

- Για αναχώρηση από Ηράκλειο στον αριθμό 6955 363843 (υπεύθυνος κ. Θοδωρής Μαρταβαντζής).

- Για αναχώρηση από Χανιά στον αριθμό 6972 987371 (υπεύθυνος κ. Δημήτρης Βρεττός).

Εφόσον τα στοιχεία επιβεβαιωθούν, θα ενημερωθούν αρμοδίως για να διευθετηθούν οι λεπτομέρειες της μετακίνησής τους.

Προθεσμία υποβολής αιτημάτων μέχρι την Κυριακή 20 Οκτωβρίου στις 9 μ.μ.

