Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνέχισε ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για την αναμέτρηση της Κυριακής με τον ΟΦΗ στην Κρήτη.

Οι Μπακασέτας, Βαγιαννίδης, Τσέριν, Σπόραρ και Ίνγκασον ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις του με τις εθνικές τους ομάδες και επέστρεψαν στις προπονήσεις του «τριφυλλιού», ενώ απόντες ήταν οι Πελίστρι, Ουναΐ και Μαξίμοβιτς.

Το πολύ ευχάριστο για τον Ντιέγκο Αλόνσο είναι το γεγονός ότι σε όλο το πρόγραμμα συμμετείχε και o Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, επιστρέφοντας σε φουλ ρυθμό προπονήσεων! Αυτό σημαίνει πως τίθεται στη διάθεση του Ουρουγουανού τεχνικού για το ματς με τον ΟΦΗ και μένει να δούμε αν θα επιστρέψει κάτω από την εστία ή θα προτιμήσει ο Αλόνσο τον πιο έτοιμο Λοντίγκιν. Από εκεί και πέρα, θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν Φώτης Ιωαννίδης και Φίλιπ Μαξ.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν το σημερινό πρόγραμμα με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με τακτική και παιχνίδι.

