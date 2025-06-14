Το είχε ανακοινώσει εμμέσως πλην σαφώς ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος… Πλέον και επίσημα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός επισημοποίησε τη νέα συμφωνία με τον Τζέριαν Γκραντ για άλλα τρία χρόνια.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τζέριαν Γκραντ έως το καλοκαίρι του 2028», αναφέρουν οι πράσινοι.

Το τριφύλλι έχουν φροντίσει ήδη να κλείσουν όλες τις εκκρεμότητες που υπήρχαν σε ό,τι έχει να κάνει με τα συμβόλαια των παικτών που έληγαν. Έχουν ήδη ανανεώσει οι Λεσόρ, Ερνανγκόμεθ, Ναν και Οσμάν, έχοντας ανακοινωθεί τα νέα τους deal.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.