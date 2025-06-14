Αλλαγή σελίδας και επίσημα στην ΑΕΚ!

Η Ένωση, ανακοίνωσε ότι ο Μάρκο Νίκολιτς θα είναι ο νέος της προπονητής αντικαθιστώντας τον Ματίας Αλμέιδα με τον Σέρβο να σηκώνει «μανίκια» και να πιάνει δουλειά.

Σημειώνεται ότι η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, δεν έχει διευκρινίζει στην ανακοίνωση της, την χρονική διάρκεια του συμβολαίου του 46χρονου τεχνικού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Μάρκο Νίκολιτς, για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας μας.

Ο Σέρβος τεχνικός γεννήθηκε στις 20 Ιουλίου του 1979 στο Βελιγράδι. Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα σε επίπεδο επαγγελματικό ποδοσφαίρου σε πολύ νεαρή ηλικία τη σεζόν 2008-2009 με την Ραντ, αφού προηγουμένως είχε θητεύσει στα τμήματα υποδομής της ομάδας.

Έχει εργαστεί ως ομοσπονδιακός τεχνικός στην εθνική Σερβίας Κ18 και στις Βοϊβοντίνα, Παρτιζάν, Ολύμπια Λιουμπλιάνα, Βιντεότον, Λοκομοτίβ Μόσχας, Σαμπάμπ Αλ Αχλί και ΤΣΣΚΑ Μόσχας, που ήταν και η τελευταία του ομάδα.

Παρά το γεγονός πως περίπου σε ένα μήνα γίνεται 46 ετών, ο Μάρκο Νίκολιτς έχει ήδη στο ενεργητικό του την κατάκτηση πολλών τίτλων στις ομάδες που έχει εργαστεί μέχρι σήμερα.

Κατέκτησε το νταμπλ στη Σερβία με την Παρτιζάν, τη σεζόν 2016-2017. Το πρωτάθλημα Ουγγαρίας με τη Βιντεότον τη σεζόν 2017-2018, όπως και το κύπελλο τη σεζόν 2018-2019. Έχει κατακτήσει δύο φορές το κύπελλο Ρωσίας. Με τη Λοκομοτίβ Μόσχας το 2021 και με την ΤΣΣΚΑ το 2025. Έχει κατακτήσει και το Super Cup στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με την Σαμπάμπ Αλ Αχλί το 2024.

Μάρκο Νίκολιτς, η οικογένεια της ΑΕΚ σε καλωσορίζει. Καλή επιτυχία στην Ομαδάρα Μας!!!»

