Μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές της σύγχρονης εποχής έγινε επίσημη, καθώς ο Κιλιάν Εμπαπέ ανακοινώθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης για τα επόμενα πέντε χρόνια.



Η πρώτη δήλωση του Γάλλου επιθετικού ως «μερέγχε» ήρθε μέσα από τα social media, όπου εξέφρασε τα συναισθήματά του για το γεγονός πως θα παίξει στην ομάδα που ονειρευόταν από παιδί.



«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Πολύ χαρούμενος και περήφανος που είμαι μέρος του συλλόγου των ονείρων μου. Είναι αδύνατο να εξηγήσω πόσο χαρούμενος και ενθουσιασμένος νιώθω αυτή τη στιγμή. Ανυπομονώ να σας δω, Madridistas, και σας ευχαριστώ για την απίστευτη υποστήριξή σας. Hala Madrid», έγραψε αναλυτικά ο Εμπαπέ στο «Χ».

Un sueño hecho realidad.

Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños @realmadrid Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo.

¡Hala Madrid! 🤍🤍🤍



A… pic.twitter.com/YTumusAXT6 June 3, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.