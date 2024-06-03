Λογαριασμός
«Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα»: Ο Εμπαπέ ανήρτησε φωτογραφίες του με το σήμα της Ρεάλ όταν ήταν παιδί

Ο Κιλιάν Εμπαπέ έκανε το πρώτο του ποστάρισμα μετά τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, εκφράζοντας τα συναισθήματά του γι' αυτή την εξέλιξη

Mbpappe

Μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές της σύγχρονης εποχής έγινε επίσημη, καθώς ο Κιλιάν Εμπαπέ ανακοινώθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η πρώτη δήλωση του Γάλλου επιθετικού ως «μερέγχε» ήρθε μέσα από τα social media, όπου εξέφρασε τα συναισθήματά του για το γεγονός πως θα παίξει στην ομάδα που ονειρευόταν από παιδί.

«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Πολύ χαρούμενος και περήφανος που είμαι μέρος του συλλόγου των ονείρων μου. Είναι αδύνατο να εξηγήσω πόσο χαρούμενος και ενθουσιασμένος νιώθω αυτή τη στιγμή. Ανυπομονώ να σας δω, Madridistas, και σας ευχαριστώ για την απίστευτη υποστήριξή σας. Hala Madrid», έγραψε αναλυτικά ο Εμπαπέ στο «Χ».

