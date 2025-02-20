Παναθηναϊκός: Η πιθανή 11αδα ενόψει Βίκιγκουρ στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός σήμερα αντιμετωπίζει τη Βίκνγκουρ στο ΟΑΚΑ, για την ρεβάνς του πρώτου ματς και βλέπει μόνο πρόκριση μπροστά του και τίποτα άλλο. Οι πράσινοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους προκειμένου να είναι έτοιμοι για τον αγώνα και όπως σας αποκάλυψε το «P», στην αποστολή για σήμερα περιλαμβάνονται και ο Βαγιαννίδης , ο οποίος μάλλον δεν θα ξεκινήσει για να προστατευτεί αλλά και ο Αράο που δίνουν επιπλέον λύσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.