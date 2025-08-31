Ευρωμπάσκετ: Ελλάδα - Γεωργία 

Κυριαρχική νίκη πραγματοποίησε η Εθνική κόντρα στη Γεωργία με 94-53 στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του Ευρωμπάσκετ 2025. Ακολουθεί σε λίγο αναλυτικά ο αγώνας.

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ντίνος Μήτογλου στο πρώτο ημίχρονο πέτυχαν 16 και 15 πόντους αντίστοιχα, με την Ελλάδα να σουτάρει με 6/9 τρίποντα, να κλέβει 7 μπάλες, ενώ, παρά τα τα οκτώ χαμένα αμυντικά ριμπάουντ έναντι 4 δικό της, το σκορ από δεύτερες ευκαιρίες είναι στο 8-3.

Ο Τόκο Σενγκέλια τιμωρήθηκε με πρόστιμο για την αποβολή του στον αγώνα της Γεωργίας με την Ιταλία και αγωνίζεται κανονικά στον σημερινό αγώνα. Πάντως ο 33χρονος άσος λόγω της καρδιακής αρρυθμίας που έχει παρουσιάσει τις τελευταίες εβδομάδες, έχει περιορισμό λεπτών.

