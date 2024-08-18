Εντείνονται τα σενάρια για επαφές του Παναθηναϊκού με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Φακούντο Πελίστρι. Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, διαψεύδει και δεν αποκαλύπτει τους μεταγραφικούς του στόχους.

Ωστόσο, ο νεαρός εξτρέμ των «κόκκινων διαβόλων», όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο «αναμένεται ν’ αποτελέσει παρελθόν από τον αγγλικό σύλλογο τις επόμενες μέρες», με την ομάδα του Ντιέγκο Αλόνσο να καραδοκεί για να πάρει τον 22χρονο Ουρουγουανό.

«Προχωρημένες οι επαφές, αλλά δεν υπάρχει ακόμα κάτι οριστικό» σχολιάζει ο Ρομάνο στα social media.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Πελίστρι ήταν εκτός αποστολής της Γιουνάιτεντ για το ματς της περασμένης Παρασκευής κόντρα στη Φούλαμ, από τη στιγμή που όφειλε να εκτίσει τιμωρία την οποία «κουβάλησε» από την Ισπανία, έχοντας αποβληθεί στην τελευταία αγωνιστική της περασμένης σεζόν, σε ματς της Γρανάδα κόντρα στην Τζιρόνα.

