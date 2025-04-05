Παναθηναϊκός: Η Ερντέμ προανήγγειλε την παραμονή της

Προανήγγειλε την παραμονή της στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ Γυναικών του Παναθηναϊκού η Σελέν Ερντέμ.

Μέσω μιας ανάρτησής που έκανε στα social media, η τεχνικός από την Τουρκία ουσιαστικά αποκάλυψε ότι θα συνεχίσει να κάθεται στην πάγκο του «τριφυλλιού», έχοντας αναλάβει την ομάδα στις αρχές του περασμένου Μαρτίου και πριν από την έναρξη των playoffs του πρωταθλήματος, όταν αποχώρησε από τον ΠΑΣ Γιάννινα.

«Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλες τις παίκτριες για αυτές τις φανταστικές 25 ημέρες. Τον πρόεδρο, τον μάνατζέρ μου οι οποίοι αποτέλεσαν και τον μεγαλύτερο παράγοντα για να έρθω εδώ. Τέλος το σταφ και τους αφοσιωμένους εργαζόμενους στην ομάδα οι οποίοι που προσέφεραν ατελείωτη στήριξη. Τέλος τους φιλάθλους μας οι οποίοι δεν μας άφησαν ποτέ μόνους. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Για τις καλές ημέρες που θα έρθουν», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Τουρκάλα προπονήτρια.

Με εκείνη στον πάγκο της, η ομάδα του Παναθηναϊκού δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Αθηναϊκού στα ημιτελικά, παίρνοντας τελικά την τρίτη θέση απέναντι στον Πρωτέα Βούλας.

