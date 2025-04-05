Superleague: Η βαθμολογία των playoffs 5-8 και των playouts

Ο Άρης έκανε το 2Χ2 στα playoffs 5-8, καθώς επικράτησε 2-0 του ΟΦΗ στο «Κλ. Βικελίδης». Με το «τρίποντο» αυτό, λοιπόν, οι «κίτρινοι» φαίνεται πως… τελείωσαν τους Κρητικούς στη μάχη για την 5η θέση, αφού η διαφορά τους πήγε στο +9! Και θα περιμένουν, φυσικά, το αποτέλεσμα της Δευτέρας στο Ατρόμητος-Asteras AKTOR για να δουν πού θα βρίσκονται και από Περιστεριώτες (κυρίως) και Αρκάδες.

Αν νικήσει ο Ατρόμητος, θα μειώσει στο «τρίποντο» και με δεδομένο ότι την επόμενη αγωνιστική φιλοξενείται από τον Άρη και τη μεθεπόμενη τον υποδέχεται, θα υπάρξει νέο ενδιαφέρον στο μίνι πρωτάθλημα. Σε διαφορετική περίπτωση οι «κίτρινοι», που ήδη είναι το μεγάλο φαβορί για την 5η θέση, θα την «κλειδώσουν» από μεθαύριο, και θα έχουν το άγχος του τελικού του Κυπέλλου για την έξοδό τους στην Ευρώπη, αφού, όπως είναι γνωστό, αν ο ΟΦΗ κατακτήσει το Κύπελλο, ο 5ος δεν θα τσεκάρει «εισιτήριο».

Η βαθμολογία:

Το πανόραμα της 2ης αγωνιστικής των playoffs 5-8:

Σάββατο 5 Απριλίου

Άρης-ΟΦΗ 2-0

Δευτέρα 7 Απριλίου

18:00 Ατρόμητος-Asteras AKTOR

Η επόμενη (3η) αγωνιστική:

Κυριακή 13 Απριλίου

16:30 Asteras AKTOR-ΟΦΗ

19:30 Άρης-Ατρόμητος

Η βαθμολογία στα playouts

Και η μάχη για την παραμονή φούντωσε για τα καλά Η Athens Kallithea πέρασε (0-2) από την έδρα της καταδικασμένης Λαμίας και πήρε βαθιά ανάσα, βάζοντας από κάτω τον Βόλο και βγαίνοντας για πρώτη φορά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού! Φυσικά οι Θεσσαλοί έχουν ματς λιγότερο, αφού την Κυριακή υποδέχονται τον Παναιτωλικό.

Πλέον η αθηναϊκή ομάδα έχει 25 βαθμούς και ο Βόλος 23. Για την ιστορία, την επόμενη αγωνιστική ο Βόλος παίζει και πάλι στο Πανθεσσαλικό απέναντι στον Λεβαδειακό, ενώ η Athens Kallithea φιλοξενείται στις Σέρρες από τον αδιάφορο Πανσερραϊκό.

Η βαθμολογία:

Το πανόραμα της 2ης αγωνιστικής των playouts:

Σάββατο 5 Απριλίου

Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός 3-0

Λαμία-Athens Kallithea 0-2

Κυριακή 6 Απριλίου

17:00 Βόλος-Παναιτωλικός

Η επόμενη (3η) αγωνιστική:

Σάββατο 12 Απριλίου

17:00 Παναιτωλικός-Λαμία

19:30 Πανσερραϊκός-Athens Kallithea

20:00 Βόλος-Λεβαδειακός

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.