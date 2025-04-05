Γουίλιαμς-Γκος: «Θα αποτελούσε μεγάλη τιμή για εμένα να αγωνιστώ στην Εθνική Ελλάδας»

Εξέφρασε την επιθυμία του να αγωνιστεί με την Εθνική ομάδα της χώρας μας ο Ναίτζελ Γουίλιαμς-Γκος!



Σε δηλώσεις που έκανε σε εκπομπή του betarades.gr και μετά από σχετική ερώτηση που του έγινε, μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στην έδρα της Άλμπα για την 33η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο 30χρονος γκαρντ του Ολυμπιακού ανέφερε ότι θα αποτελούσε μεγάλη τιμή για εκείνον το να φορέσει τη γαλανόλευκη, αποκτώντας ελληνικό διαβατήριο, όπως έχει συμβεί και στην περίπτωση του συμπαίκτη του στους «ερυθρόλευκους», Τόμας Γουόκαπ!

«Αυτό θα αποτελούσε μεγάλη τιμή για εμένα. Προφανώς το να εκπροσωπείς μια χώρα σαν την Ελλάδα θα ήταν τέλειο. Οπότε ναι! Νομίζω ότι ο καθένας θα ήταν χαρούμενος να έχει ελληνικό διαβατήριο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού!



O Γουίλιαμς-Γκος μετακόμισε για πρώτη φορά στην Ελλάδα για χάρη του Ολυμπιακού το καλοκαίρι του 2018, έχοντας νωρίτερα περάσει μία σεζόν στην Ευρώπη ως παίκτης της Παρτίζαν, ενώ αποχώρισε έναν χρόνο αργότερα, για να επιστρέψει και να φορέσει ξανά την ερυθρόλευκη το 2023!

