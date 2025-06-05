Παναθηναϊκός: Η διαφορά στο πρώτο ματς έγινε διαφορά…. από την άλλη στο δεύτερο

Στο πρώτο ματς των τελικών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, οι ”πράσινοι” ήταν εμφανώς ανώτεροι στις θέσεις των γκαρντ.

Οι Γκραντ, Ναν και Σλούκας πέτυχαν συνολικά 38 πόντους, την ώρα που οι Λι, Βιλντόζα, Γουόκαπ και Ντόρσεϊ πέτυχαν 7.

Στο Game 2 τα πράγματα άλλαξαν σε μεγάλο βαθμό. Ναι μεν ο Κώστας Σλούκας πέτυχε 16 πόντους, ωστόσο οι Ναν και Γκραντ έβαλαν 15. Συνολικά 31 πόντους για τους 3 κοντούς του ”Τριφυλλιού”. Την ίδια ώρα οι Ντόρσεϊ, Γουόκαπ, ΜακΚίσικ και Λι πέτυχαν 46.

Πηγή: skai.gr

