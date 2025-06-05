Ανοιχτή πρόσκληση στον θρύλο του wrestling και επικεφαλής περιεχομένου της WWE, Paul «Triple H» Levesque, απηύθυνε ο δήμαρχος Λονδίνου Sadiq Khan, ζητώντας να φέρει την κορυφαία διοργάνωση της επαγγελματικής πάλης, το Wrestlemania, στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Θα ήθελα πάρα πολύ να έρθει το Wrestlemania στο Λονδίνο», δήλωσε χαρακτηριστικά στο CNBC. «Triple H, αν μας βλέπεις, θέλουμε το Wrestlemania να έρθει στο Λονδίνο».

Η ιδέα έχει φουντώσει από το 2023, όταν ο John Cena έκανε αιφνιδιαστική εμφάνιση σε show της WWE στο Λονδίνο, υποστηρίζοντας δημόσια τη διοργάνωση ενός Wrestlemania στην πόλη. Αν αυτό τελικά συμβεί, θα είναι η πρώτη φορά που το event φιλοξενείται εκτός Βόρειας Αμερικής.

Ο Sadiq Khan είχε ήδη πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον Triple H τον Ιούλιο του 2023, αυξάνοντας τη φημολογία, ενώ επανήλθε δυναμικά με νέα δημόσια παρέμβαση.

«Αν το Wrestlemania έρθει στο Λονδίνο, δεν θα είναι απλώς ένα καλό σαββατοκύριακο, θα είναι ένα φεστιβάλ — με θρύλους, σημερινούς αστέρες αλλά και ανερχόμενους παλαιστές», είπε ο δήμαρχος, υπογραμμίζοντας ότι αυτό θα άνοιγε μια εντελώς νέα αγορά για την WWE.

Το Wrestlemania 41, η κορυφαία διοργάνωση της χρονιάς, πραγματοποιήθηκε φέτος στο Λας Βέγκας. Το διήμερο event συνοδεύεται συνήθως από εκδηλώσεις και άλλες τηλεοπτικές παραγωγές όπως τα Smackdown και Raw.

Ο Khan χαρακτήρισε το Λονδίνο «πρωτεύουσα του παγκόσμιου αθλητισμού», φέρνοντας ως παραδείγματα το Wimbledon, αλλά και τους αγώνες αμερικανικού ποδοσφαίρου που φιλοξενούνται στην πόλη.

Η WWE, η οποία ανήκει στον όμιλο TKO, έχει κάνει δυναμικά ανοίγματα στη διεθνή αγορά — με πιο πρόσφατο παράδειγμα τη συνεργασία με το Netflix για τη μετάδοση του Raw. Ο Sadiq Khan θεωρεί ότι το Wrestlemania στο Λονδίνο θα αποτελούσε σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

«Το δυναμικό του Wrestlemania δεν έχει ακόμη εξαντληθεί. Κι αν θέλουν να επεκταθούν, η προφανής επιλογή είναι το Λονδίνο», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.