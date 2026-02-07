Λογαριασμός
Απέσυραν την απειλή απεργίας οι παίκτες της Μονακό μετά από δεσμεύσεις του Πριγκιπάτου και της LNB

Οι παίκτες της Μονακό ανακάλεσαν την απειλή απεργίας, αφού το Πριγκιπάτο και η LNB παρενέβησαν και δεσμεύτηκαν την άμεση καταβολή των οφειλών

Μονακό

Η κατάσταση στη Μονακό έφτασε στα όριά της, καθώς οι παίκτες της ομάδας παραμένουν απλήρωτοι για μήνες, προκαλώντας συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, έντονη αναστάτωση στα αποδυτήρια και ακόμη και απειλές για απεργία.

Η καθυστέρηση στις πληρωμές είχε δημιουργήσει σοβαρές ανησυχίες για τη συμμετοχή της ομάδας στη 19η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος, απέναντι στη Σολέ, με κίνδυνο να χρησιμοποιηθούν μόνο αθλητές της ομάδας νέων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κρίση φαίνεται να αποκλιμακώνεται χάρη στην παρέμβαση της κυβέρνησης του Πριγκιπάτου, που διαβεβαίωσε τους παίκτες για την άμεση εξόφληση των δεδουλευμένων τους.

Η εξασφάλιση αυτή, σε συνδυασμό με οικονομική στήριξη από την LNB (γαλλική ομοσπονδία μπάσκετ), επέτρεψε στην ομάδα να επανέλθει σε κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων και να συμμετάσχει στις επόμενες αναμετρήσεις της γαλλικής λίγκας χωρίς προβλήματα.

Η παρέμβαση της κυβέρνησης και η συνεργασία με τη διοίκηση της LNB θεωρούνται κρίσιμα βήματα για τη σταθεροποίηση της «Roca Team», που είχε βρεθεί αντιμέτωπη με σημαντικά οικονομικά προβλήματα.

Η Μονακό, παρότι αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια, φαίνεται να βρίσκει ξανά ισορροπία, ενώ οι επόμενοι μήνες θα είναι καθοριστικοί για την πορεία της ομάδας τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων.

Πηγή: sport-fm.gr

