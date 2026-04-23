Προχωρά σε διαζύγιο με Παντελίδη η ΑΕΛ Novibet - Αναλαμβάνει ο Φέστα

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Παντελίδης αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα της Λάρισας με τον Φέστα να είναι έτοιμος να αναλάβει τα ηνία

Σε αλλαγή προπονητή προχωρά η ΑΕΛ Novibet μετά και ισοπαλία 1-1 με την Κηφισιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι διοικούντες έχουν αποφασίσει να λύσουν τη συνεργασία τους με τον Σάββα Παντελίδη, πιστεύοντας ότι μια αλλαγή προπονητή θα είναι ευεργετική για την ομάδα, ενόψει των τελευταίων κρίσιμων αγώνων των playouts.

Μάλιστα, ήδη έχουν προχωρήσει και στην εύρεση του επόμενου προπονητή. Πρόκειται για τον Τζιανλούκα Φέστα ο οποίος φέρεται να τα έχει βρει σχεδόν σε όλα με την ΑΕΛ Novibet και να αναμένεται στην πόλη το βράδυ για να υπογράψει και να αρχίσει τη δουλειά.

Ο Φέστα έχει εργαστεί και στο παρελθόν στην ομάδα της Λάρισας, το 2018-19 και το 2021, ενώ έχει δουλέψει και στις Λαμία και Απόλλων Σμύρνης.

Πηγή: sport-fm.gr

