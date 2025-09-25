Ώρα να γυρίσει το... κουμπί και να μπει με το «καλημέρα» στο κόλπο της πρόκρισης ο Παναθηναϊκός! Οι «πράσινοι» έχουν απόψε στις 22:00 (Cosmote Sport 2/ANT1, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM) πρεμιέρα στη League Phase του Europa League, αντιμετωπίζοντας τη Γιούνγκ Μπόις στο «Wankdorf Stadium» της Βέρνης.

Το «τριφύλλι» βρίσκεται στην Ελβετία από την Τετάρτη και προπονήθηκε στο γήπεδο στο οποίο θα διεξαχθεί ο αγώνας, το οποίο δεν είναι συνηθισμένο, αφού αντί για χορτάρι, έχει συνθετικό χλοοτάπητα και απέχει από τα συνηθισμένα. Ωστόσο αυτό δεν απασχολεί τον Χρήστο Κόντη και τους παίκτες του οι οποίοι θα παλέψουν για το «διπλό» που μπορεί να αλλάξει το... τσιπάκι ενόψει της συνέχειας.

Ο Παναθηναϊκός άλλωστε δεν βρέθηκε τυχαία στη League Phase του Εuropa League, καθώς πάλεψε πολύ για να εξασφαλίσει την παρουσία του σε αυτή. Συγκεκριμένα μετά τον αποκλεισμό από τη Ρέιντζερς για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League, το «τριφύλλι» απέκλεισε κατά σειρά, Σαχτάρ και Σάμσουνσπορ και πέτυχε τον πρώτο του στόχο για την τρέχουσα σεζόν.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο 50χρονος τεχνικός δεν υπολογίζει στον Φακούντο Πελίστρι που έχει υποστεί θλάση και θα μείνει εκτός, ενώ δεν υπάρχει κανένα επιπλέον αγωνιστικό πρόβλημα.

Στην αντίπερα όχθη βρίσκεται μια, επίσης, «πληγωμένη» ομάδα. Η Γιούνγκ Μπόις, δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν, αφού πέραν της πρόκρισης κόντρα στη Σλόβαν Μπρατισλάβας που την έφερε στη League Phase του Europa League, μετρά μετά από έξι ματς στο πρωτάθλημα μόλις 11 βαθμούς, ενώ γνώρισε σοκαριστικό αποκλεισμό από την Ααράου για το Κύπελλο και πλέον βρίσκεται σε κρίση.

Oι πιθανές ενδεκάδες του ματς:

Γιούνγκ Μπόις (Τζόρτζιο Κοντίνι): Kέλερ - Γιάνκο, Μπενίτο, Ζούκρου, Χατζάμ - Βιρζίνιους, Φερνάντες, Ραβελόσον, Μοντέιρο - Ζίγκοβιτς, Μπεντιά

Παναθηναϊκός(Χρήστος Κόντης): Λαφόν - Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Μλαντένοβιτς - Σιώπης, Τσέριν, Ταμπόρδα - Τετέ, Ζαρουρί, Ντέσερς

Διαιτητής: Ρικάρντο ντε Μπούργος (Ισπανία)

Βοηθοί: Ίκερ ντε Φρανσίσκο/ Αλφρέδο Ροντρίγκεθ Μορένο (Ισπανία)

VAR: Μάρκο Ντι Μπέλο (Ιταλία)/ Χαβιέ Ιγκλέσιας Βιγιανουέβα (Ισπανία)

4ος διαιτητής: Αλεχάντρο Μουνίθ Ρουίθ (Ισπανία)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.