Παναθηναϊκός: Η ανάρτηση της UEFA για Ζαρουρί και διπλό στη Βέρνη

Με αφορμή τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού στη Βέρνη, απέναντι στη Young Boys με το εμφατικό 1-4, η UEFA φρόντισε να αναδείξει την εμφάνιση των «πράσινων» μέσα από τα επίσημα social media της. Στο Stade de Suisse Wankdorf, το «τριφύλλι» έδειξε χαρακτήρα μεγάλης ομάδας και κατάφερε να στρέψει πάνω του τα βλέμματα της Ευρώπης.

