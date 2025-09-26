Ορθάνοιχτο παραμένει το θέμα του Φρανκ Ντιλικινά για τον Ολυμπιακό. Παρότι μέχρι χθες το απόγευμα όλα έδειχναν πως οι «ερυθρόλευκοι» έπαψαν να ασχολούνται με την υπόθεση μην έχοντας πρόθεση να αποζημιώσουν την Παρτίζαν, πληροφορίες από τη Σερβία αναφέρουν πως άνοιξε νέος κύκλος επαφών ανάμεσα στις δύο πλευρές και δεν αποκλείεται να υπάρξει deal.

Ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να δώσει τα χρήματα που αξίωναν οι Σέρβοι (που αρχικά ζητούσαν πάνω από 300.000 ευρώ), αλλά ίσως τελικά η χρυσή τομή βρεθεί με μικρές υποχωρήσεις από όλες τις πλευρές. Η υπόθεση θα ξεκαθαρίσει πιθανότατα εντός της ημέρας και οι πιθανότητες να υπάρξει συμφωνία είναι αρκετές, καθώς κάτι τέτοιο αποτελεί σφοδρή επιθυμία και του παίκτη.

Υπενθυμίζεται πως ο 28χρονος άσος έχει συμβόλαιο ως το 2026, ενώ αρνήθηκε πρόταση της Παρτίζαν να υπογράψει ως το 2027 με μειωμένες αποδοχές. Ο παίκτης δεν ακολούθησε την αποστολή στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» λόγω ενοχλήσεων στη μέση, αλλά πλέον προπονείται κανονικά.

Ο Ολυμπιακός εξέτασε την αγορά για άλλον γκαρντ τις τελευταίες μέρες, αλλά δεν βρήκε κάτι αξιόλογο. Ο Μόντε Μόρις, που είχε ακουστεί ως μια πιθανή επιλογή, τελικά αποδεσμεύτηκε από τους Πέισερς λόγω μυϊκού τραυματισμού στη γάμπα.

