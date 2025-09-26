Την επέκταση της συνεργασίας του με τον Τζέι Τζέι Ρέντικ ως το 2029 ανακοίνωσαν οι Λέικερς. Ο παλαίμαχος σούτινγκ γκαρντ, που είχε 15 σεζόν στο ΝΒΑ, οδήγησε την ομάδα σε 50 νίκες και στην τρίτη θέση της Δύσης στην πρώτη του σεζόν ως προπονητής.

«Πιστεύουμε ότι είναι ένας ξεχωριστός προπονητής με μια ξεχωριστή φωνή που μας βοηθά πραγματικά να ορίσουμε την κουλτούρα της αριστείας των Λέικερς», δήλωσε ο πρόεδρος της ομάδας του LΑ, Ρομπ Πελίνκα, και πρόσθεσε: «Θέλαμε απλώς να κάνουμε μια σαφή δήλωση ότι τον πιστεύουμε, σε αυτόν θα βασιστούμε και από αυτόν θα διαμορφωθούν οι παίκτες μας καθώς συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε την ταυτότητά μας. Νομίζω ότι ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός είναι χρήσιμος καθώς χτίζουμε αυτήν την ομάδα και προχωράμε μπροστά».

Όσον αφορά στο μέλλον του Λεμπρόν Τζέιμς, που το καλοκαίρι έκανε χρήση της οψιόν ανανέωσης του συμβολαίου του για τη σεζόν 2025/26 έναντι 52,6 εκατ. δολαρίων; Η διοίκηση των Λέικερς αφήνει την απόφαση για το τι θα κάνει μετά από την ερχόμενη περίοδο στον ίδιο. «Το πρώτο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε όσον αφορά τον Λεμπρόν και το μέλλον του είναι απλώς να του δείξουμε απόλυτο σεβασμό ώστε να επιλέξει την ιστορία του με την οικογένειά του, όσον αφορά το πόσα χρόνια θα συνεχίσει να παίζει. Το έχει κερδίσει αυτό το δικαίωμα. Αναμφίβολα εμείς θα θέλαμε να αποσυρθεί παίζοντας στην ομάδα μας», ανέφερε ο Ρομπ Πελίνκα.

