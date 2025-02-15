Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, κάλυψε ολόκληρο το ποσό των 19.100.000 ευρώ που απαιτούνταν για την ΑΜΚ που είχε προκηρυχθεί στον σύλλογο τον Ιούνιο του 2024.

Έκτοτε, βέβαια, έχει ανακοινωθεί κι άλλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η μεγαλύτερη της εποχής του νυν ιδιοκτήτη στον σύλλογο, τον Ιανουάριο του 2025, με ποσό - μαμούθ, στα 26,3 εκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΜΚ του Ιουνίου:

«Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «Π.Α.Ο. ΠΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 000330401000.

Την 14/02/2025 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5283607, το από 09/07/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «Π.Α.Ο. ΠΑΕ» και με αριθμό ΓΕΜΗ 000330401000, με το οποίο πιστοποιήθηκε η ολική καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους 19.100.000,10 ευρώ, που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, της 05/06/2024.

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ.ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/07.04.2022)».

