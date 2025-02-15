Παναθηναϊκός: Τι κάνει στο πρωτάθλημα μετά από ευρωπαικό παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός έχασε από την Βίκινγκουρ στο Ελσίνκι και πλέον καλείται να ανέβει έναν μικρό “γολγοθά” στο ΟΑΚΑ την Πέμπτη (20/2) με μονάδικό στόχο την πρόκριση αλλά και τη νίκη.

Πριν όμως το παιχνίδι της Πέμπτης για τα νοκ αουτ υποδέχεται τον Βόλο στο ΟΑΚΑ την Κυριακή. Οι «πράσινοι» χρειάζονται περισσότερο από ποτέ αυτή την νίκη και για να πλησιάσουν τον Ολυμπιακό που βρίσκεται στο +5. Αυτό που θέλουν όμως είναι και μια ικανοποιητική εμφάνιση για να ανέβει η ψυχολογία τους μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.