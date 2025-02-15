Παναθηναϊκός: Έπιασε Τετέ και Τζούρισιτς ο Ιωαννίδης

Μετά την τρίτη σερί ήττα του, σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη από την Βίκινγκουρ, ο Παναθηναϊκός ψάχνει αντίδραση κόντρα στον Βόλο. Οι “πράσινοι” φιλοξενούν την ομάδα από την Μαγνησία αύριο στις 17:00 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μόνος στόχος είναι η επιστροφή στις νίκες. Η εικόνα του “τριφυλλιού”, κατά γενική ομολογία, είναι προβληματική τις τελευταίες 10 μέρες. Βέβαια το σύνολο του Βιτόρια μαστίζεται από τραυματισμούς, με τελευταίους τους Πάλμερ Μπράουν και Τάσο Μπακασέτα στην Φινλανδία.

Όπως και να έχει όμως ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει restart την Κυριακή. Ίσως η εξαίρεση στον κανόνα να είναι ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος με το γκολ του κόντρα στην Βίκινγκουρ έφτασε τα 9 στην σεζόν.

