Ο Στεφ Κάρι ήταν ο MVP του φετινού All Star Game στο NBA, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο, την έδρα των Γουόριορς!

Ο ηγέτης του Γκόλντεν Στέιτ, αν και δεν ήταν πρώτος σκόρερ, κατάφερε να πετύχει 12 πόντους, όλους με τρίποντα!, για λογαριασμό της ομάδας του Σακίλ Ο'Νιλ, η οποία στον τελικό επικράτησε 41-25 εκείνης του Τσαρλς Μπάρκλεϊ.

