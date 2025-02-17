Λογαριασμός
Η απονομή στον MVP του All Star Game, Στεφ Κάρι

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Στεφ Κάρι στο... σπίτι του το Σαν Φρανσίσκο, με την ομάδα του να κερδίζει τον τίτλο στην 74η διοργάνωση στο NBA

Στεφ Κάρι

Ο Στεφ Κάρι ήταν ο MVP του φετινού All Star Game στο NBA, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο, την έδρα των Γουόριορς!

Ο ηγέτης του Γκόλντεν Στέιτ, αν και δεν ήταν πρώτος σκόρερ, κατάφερε να πετύχει 12 πόντους, όλους με τρίποντα!, για λογαριασμό της ομάδας του Σακίλ Ο'Νιλ, η οποία στον τελικό επικράτησε 41-25 εκείνης του Τσαρλς Μπάρκλεϊ.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: NBA
