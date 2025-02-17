Ο Στεφ Κάρι ήταν ο MVP του φετινού All Star Game στο NBA, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο, την έδρα των Γουόριορς!
Ο ηγέτης του Γκόλντεν Στέιτ, αν και δεν ήταν πρώτος σκόρερ, κατάφερε να πετύχει 12 πόντους, όλους με τρίποντα!, για λογαριασμό της ομάδας του Σακίλ Ο'Νιλ, η οποία στον τελικό επικράτησε 41-25 εκείνης του Τσαρλς Μπάρκλεϊ.
Πηγή: sport-fm.gr
- Η ομάδα του Σακίλ Ο'Νιλ κατέκτησε το 74ο All Star Game στο NBA, με MVP τον Στεφ Κάρι!
- Οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού και η ομιλία του Αταμάν: «Αυτό ήταν για τον Σλούκα, ξέρετε τι θέλω εγώ»
- Τελικός κυπέλλου μπάσκετ: «Το θέλαμε όλοι πάρα πολύ, εκτός... από τον κόουτς», δήλωσε ο Σλούκας
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.