Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατέκτησε το 21ο Κύπελλο της ιστορίας του με το 79-75 επί του Ολυμπιακού στα «Δυο Αοράκια» και όπως αναμενόταν, το βράδυ της Κυριακής ήταν εορταστικό για τους «πράσινους».

Ο Εργκίν Αταμάν, οι συνεργάτες του και οι παίκτες του «τριφυλλιού» το 'έριξαν έξω και διασκέδασαν αργά το βράδυ, με τον κόουτς της ομάδας να τραγουδά τον ύμνο του συλλόγου, αλλά και να του επιφυλάσσουν και δυο μεγάλες εκπλήξεις.

Η μία ήταν το πιο δημοφιλές τουρκικό τραγούδι, το οποίο αργότερα μετέφερε στα ελληνικά ο Πανταζής, με τον Αταμάν να... ξεδίνει, ενώ, οι Κυπελλούχοι Ελλάδας συνομίλησαν και με την πιο φανατική οπαδό του κλαμπ, την Άννα Βίση, μέσω video-κλήσης! Η θρυλική τραγουδίστρια θέλησε να συγχαρεί τους πρωταγωνιστές για την επιτυχία τους κι έτσι ήρθε σε επικοινωνία μαζί τους!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.