Παναθηναϊκός: Για το διπλό στην Φλωρεντία, δείτε πλάνα από Ελ. Βενιζέλος (vid)

O Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει σήμερα για Ιταλία και πιο συγκεκριμένα για Φλωρεντία , αφού αύριο είναι η ρεβάνς για το δεύτερο ματς με τους «Βιόλα». Οι “πράσινοι” μετά το 3-2 μέσα στο ΟΑΚΑ, θέλουν να «τελειώσουν» την Φιορεντίνα και να πάρουν εκείνη την πρόκριση στους 8 του Conference league, για πρώτη φορά μετά απο το μακρινό 2003. Έχοντας στις «αποσκευές» του και το προβάδισμα που του προσφέρει το 3-2 του πρώτου ματς στην Αθήνα. Χωρίς τους τραυματίες Μπακασέτα, Πάλμερ-Μπράουν και Κώτσιρα θα ταξιδέψουν για την Φλωρεντία.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.