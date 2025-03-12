Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γιαννακόπουλος: «Ο Λιόλιος άλωσε και τον ΕΣΑΚΕ - Να τον χαίρεστε εσείς που τον βάλατε προ πενταετίας»

Αιχμηρό σχόλιο για την εκλογή του Μιχάλη Μελή στην προεδρία της Stoiximan GBL έκανε ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού AKTOR

Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Σαφή υπονοούμενα για το αποτέλεσμα των εκλογών του ΕΣΑΚΕ άφησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Μετά την ψηφοφορία που ανέδειξε τον Μιχάλη Μελή στην προεδρία της Stoiximan GBL, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού AKTOR έκανε αιχμηρή ανάρτηση στο instagram.

Σε αυτή λοιπόν ανέφερε, μεταξύ άλλων:

«Ο Λιόλιος άλωσε και τον ΕΣΑΚΕ. Να τον χαίρεστε εσείς που τον βάλατε προ πενταετίας.

Εμείς θα συνεχίσουμε τις νίκες εντός των 4 γραμμών, όπως κάνουμε άλλωστε επί δεκαετίες».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark