Σαφή υπονοούμενα για το αποτέλεσμα των εκλογών του ΕΣΑΚΕ άφησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Μετά την ψηφοφορία που ανέδειξε τον Μιχάλη Μελή στην προεδρία της Stoiximan GBL, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού AKTOR έκανε αιχμηρή ανάρτηση στο instagram.

Σε αυτή λοιπόν ανέφερε, μεταξύ άλλων:

«Ο Λιόλιος άλωσε και τον ΕΣΑΚΕ. Να τον χαίρεστε εσείς που τον βάλατε προ πενταετίας.

Εμείς θα συνεχίσουμε τις νίκες εντός των 4 γραμμών, όπως κάνουμε άλλωστε επί δεκαετίες».

