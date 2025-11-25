Αναβολή στην υπόθεση AEK - Μήτογλου

Τον επόμενο μήνα θα κριθεί η εξέλιξη της υπόθεσης ΑΕΚ-Μήτογλου.



Ως γνωστόν οι δυο πλευρές έχουν καταθέσει προσφυγές για διαφορετικούς λόγους η κάθε μια:

Ο ποδοσφαιριστής ζητά άμεση λύση του συμβολαίου με δικούς του όρους επικαλούμενος «μείωση προσωπικότητας» λόγω του ότι από το καλοκαίρι δεν προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα, ενώ η «Ένωση» ζητά να λυθεί η συνεργασία με υπέρ της όρους.



Κατόπιν απόφασης που έλαβε λοιπόν η επιτροπή επίλυσης οικονομικών διαφορών της ΕΠΟ, η εκδίκαση αναβλήθηκε και ορίστηκε για τις 8 Δεκεμβρίου.

