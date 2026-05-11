Σενάρια για Ρεμπρόφ και Παναθηναϊκό στην Ουκρανία. «Δεν παίζει καθόλου», λένε από την ΠΑΕ.

Διαδοχικά δημοσιεύματα στην Ουκρανία για Παναθηναϊκό και Σεργκέι Ρεμπρόφ. Το «τριφύλλι» κοιτάζει έντονα προς το μέλλον, προσπαθώντας να διατηρηθεί ανταγωνιστικό στο φινάλε της σεζόν. Όπως συνέβη και στην ήττα με 2-1 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 4η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν αναμένεται να συνεχίσει στον «πράσινο» πάγκο και τα σενάριο στο εξωτερικό για τον διάδοχό του αρχίζουν να πληθαίνουν. Την Κυριακή υπήρξε δημοσίευμα στο «sport.ua», όπου έγινε λόγος για συμφωνία με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ. Σήμερα από την ίδια ιστοσελίδα υποβαθμίζεται αυτό το ενδεχόμενο. Αφού αναφέρεται ότι ενδέχεται ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής της Ουκρανίας να αναλάβει τους «πράσινους».

Από τον Παναθηναϊκό υπήρξε αντίδραση, σχολιάζοντας ότι «δεν έχει καθόλου βάση σε κανένα από τα όσα αναφέρονται στο άρθρο».

Ο Νίκος Αθανασίου υπενθύμισε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ότι προτού αναλάβει ο Ράφα Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός είχε δώσει τα χέρια με τον Ρεμπρόφ, αλλά η Ομοσπονδία της Ουκρανίας άναψε… κόκκινο. Ωστόσο, εδώ και λίγο διάστημα ο παλαίμαχος επιθετικός αποτελεί παρελθόν από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, αφού δεν μπόρεσε να οδηγήσει την Ουκρανία στο Παγκόσμιο Κύπελλο και το συμβόλαιό του έληγε τον Ιούλιο του 2026.

