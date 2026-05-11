Όχι μόνο δεν μπόρεσε να χαρεί τη χθεσινή νίκη της Γκενκ με 3-0 επί της Βέστερλο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, αλλά, αντιθέτως, κάθεται σε… αναμμένα κάρβουνα.

Κι αυτό γιατί ο 18χρονος μεσοεπιθετικός αποχώρησε τραυματίας από τον αγωνιστικό χώρο, μην μπορώντας μάλιστα να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Προφανώς αντιλαμβανόμενος πως το πρόβλημα του ίσως και να είναι σοβαρό...

Συγκεκριμένα, ο Καρέτσας τραυματίστηκε στο 31ο λεπτό του αγώνα για το βελγικό πρωτάθλημα. Όταν, στην προσπάθειά του να αλλάξει κατεύθυνση και να αποφύγει έναν αντίπαλο, δέχθηκε ένα δυνατό χτύπημα στο δεξί του γόνατο και έπεσε στο χορτάρι, σφαδάζοντας από τους πόνους!

Πλέον, άπαντες στην Γκενκ περιμένουν τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων, τα οποία και θα καθορίσουν τόσο τη φύση του τραυματισμού όσο και το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει ο διεθνής Έλληνας άσος εκτός δράσης.

🥺 | Tranen bij Kos Karetsas, die geblesseerd naar de kant moet. Veel beterschap, Kos! 🙏❤️‍🩹 #GNKWES pic.twitter.com/kgG7BOTHX0 — DAZN België (@DAZN_BENL) May 10, 2026

