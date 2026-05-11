ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος πήρε το μικρόφωνο, τραγούδησε και αποθεώθηκε στο «κιτρινόμαυρο» πάρτι

Η ΑΕΚ κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και η νύχτα της Κυριακής 10 Μαΐου μετατράπηκε σε μια ατελείωτη γιορτή, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να δίνει τον τόνο τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Μετά το νικηφόρο ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό και την κατάκτηση του τίτλου, η Νέα Φιλαδέλφεια «έζησε» στιγμές αποθέωσης, με τον διοικητικό ηγέτη της Ένωσης να κατεβαίνει στον αγωνιστικό χώρο, να κάνει τον γύρο του θριάμβου και να πανηγυρίζει μαζί με παίκτες και φιλάθλους. Συγκινημένος, συνεχάρη όλους τους συντελεστές της επιτυχίας, με ιδιαίτερη αναφορά στον Μάρκο Νίκολιτς, ενώ στα αποδυτήρια μίλησε με πάθος στους ποδοσφαιριστές, δίνοντας το στίγμα της επόμενης ημέρας.

Ωστόσο, οι πανηγυρισμοί δεν σταμάτησαν εκεί. Λίγες ώρες αργότερα, το… σκηνικό μεταφέρθηκε σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, όπου εμφανίζονται ο Νίκος Απέργης και η Ζόζεφιν.

Από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του, ο Μάριος Ηλιόπουλος έγινε το επίκεντρο της βραδιάς, με τον κόσμο να τον αποθεώνει διαρκώς, φωνάζοντας συνθήματα όπως «είναι τρελός ο πρόεδρος» και «Super Mario», μετατρέποντας το μαγαζί σε μια άτυπη «Allwyn Arena».

Η κορύφωση ήρθε όταν ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ πήρε το μικρόφωνο και ανέβηκε στην πίστα, δείχνοντας για ακόμη μία φορά την αγάπη του για το τραγούδι. Με φόντο κασκόλ και το σήμα της ομάδας να κυριαρχεί, ερμήνευσε αγαπημένα λαϊκά κομμάτια, δίνοντας… προσωπικό ρεσιτάλ.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε το «Αγάπα με» του Γιάννη Πουλόπουλου, ένα τραγούδι που έχει ταυτιστεί με τον ίδιο, με τον Ηλιόπουλο να ξεσηκώνει τους θαμώνες και να δίνει τον ρυθμό, φωνάζοντας δυνατά «ΑΕΚ».

Το… πρόγραμμα συνεχίστηκε με το «Άγαλμα», ενώ δεν έλειψε και το «Βραδιάζει» του Στέλιου Καζαντζίδη, πριν από το οποίο επανέλαβε το σύνθημα που χαρακτηρίζει τη φετινή πορεία της Ένωσης: «Υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος».

Η βραδιά είχε έντονο «κιτρινόμαυρο» χρώμα, με φιλάθλους να κρατούν κασκόλ, να τραγουδούν και να δημιουργούν μια ατμόσφαιρα γηπέδου μέσα στο νυχτερινό κέντρο. Ανάμεσα στις αφιερώσεις, ακούστηκε και το «Σ’ αγαπώ», σε μια συμβολική εξομολόγηση του ίδιου προς την ΑΕΚ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Νίκος Απέργης καλωσόρισε τον Μάριο Ηλιόπουλο με θερμά λόγια, τονίζοντας πως η ΑΕΚ «έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο» και άξιζε τον τίτλο, δίνοντας παράλληλα ευχές για ευρωπαϊκή πορεία τη νέα σεζόν.

