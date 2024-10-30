«Ημέρα σιγής. Ημέρα μνήμης. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Αντίο…».

Με αυτά τα λόγια επέλεξαν οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδας να αποχαιρετήσουν τον φίλο και συμπαίκτη τους, Τζορτζ Μπάλντοκ, η κηδεία του οποίου είναι σήμερα το μεσημέρι στο Μίλτον Κέινς, στο Λονδίνο.

Εκεί θα βρίσκονται εκτός από συγγενείς και φίλους, σύσσωμη η ομάδα του Παναθηναϊκού, που έφτασε νωρίς το πρωί με πτήση τσάρτερ στην Αγγλία, συμπαίκτες του από το αγγλικό ποδόσφαιρο, καθώς επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, και μέλη της Εθνικής Ελλάδας.

Στην τελετή εκ μέρους της Ομοσπονδίας θα παραστούν ο αναπληρωτής πρόεδρος Νίκος Τζώρτζογλου και ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων Παντελής Χατζημαρινάκης και εκ μέρους της Εθνικής ο Βασίλης Τοροσίδης και ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης.

Δείτε την ανάρτηση της Εθνικής Ελλάδος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

