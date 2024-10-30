Λογαριασμός
Superleague: Οι διαιτητές της 10ης αγωνιστικής - Στο «ψυγείο» Τσέτσιλας-Τσολακίδης

Δείτε τους ορισμούς της ΚΕΔ για τα παιχνίδια της 10ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League.

Superleague: Ευαγγέλου στο Πανθεσσαλικό, Βεργέτης στο Περιστέρι, Κατσικογιάννης στο Καραϊσκάκη

Αναλυτικά οι διαιτητές της 10ης αγωνιστικής:

Σάββατο 02/11

17:00 Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός: Κατσικογιάννης (Πετρόπουλος, Αρμακόλας, 4ος Κατοίκος, VAR: Κουμπαράκης, Πολυχρόνης)

20:30 Καλλιθέα-Παναιτωλικός: Παπαδόπουλος (Νικολακάκης, Διαμαντής, 4ος Γεωργόπουλος, VAR: Τσακαλίδης, Τσαγκαράκης)

Κυριακή 03/11

16:30 Άρης-Λεβαδειακός: Τζήλος (Στεφανής, Ψύλλος, 4ος Αντωνίου, VAR: Πολυχρόνης, Κατοίκος)

17:00 Βόλος-Παναθηναϊός: Ευαγγέλου (Απτόσογλου, Κόλλιας, 4ος Μπούτσικος, VAR: Φωτιάς, Ανδριανός)

20:30 Ατρόμητος-ΑΕΚ: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Μπουξμπάουμ, 4ος Τσακαλίδης, VAR: Παπαπέτρου, Περράκης)

20:30 Λαμία-ΠΑΟΚ: Τσιμεντερίδης (Μωυσιάδης, Καραγκιζόπουλος, 4ος Ματσούκας, VAR Τσαγκαράκης, Κουμπαράκης)

Δευτέρα 04/11

17:30 Αστέρας Τρίπολης-ΟΦΗ: Ζαμπαλάς (Στάικος, Χριστοδούλου, 4ος Τσιάρας, VAR: Παπαπέτρου, Φωτιάς)

Σούπερ Λίγκα: Οι διαιτητές της 10ης αγωνιστικής

Πηγή: sport-fm.gr

