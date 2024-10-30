Στη Μίλτον Κέινς, μια πόλη περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λονδίνου, σήμερα το μεσημέρι (14:15 ώρα Ελλάδας) θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Εκεί θα βρίσκονται εκτός από συγγενείς και φίλους, σύσσωμη η ομάδα του Παναθηναϊκού, που έφτασε νωρίς το πρωί με πτήση τσάρτερ στην Αγγλία, συμπαίκτες του από το αγγλικό ποδόσφαιρο, καθώς επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, και μέλη της Εθνικής Ελλάδας.

Στην κηδεία θα παραστεί και ο Έλληνας πρέσβης στο Ηνωμένο Βασίλειο ο κ. Γιάννης Τσαούσης, ο οποίος μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ δήλωσε πως με την παρουσία του θέλει να τιμήσει τη μνήμη του Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή.

Από το μοιραίο βράδυ της 9ης Οκτωβρίου, όπου έφυγε από τη ζωή ο Τζορτζ Μπάλντοκ, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους του, αλλά και το ελληνικό και αγγλικό ποδόσφαιρο, τα τιμητικά αφιερώματα προς τιμήν του δεν έχουν τέλος.

Το πιο πρόσφατο ήταν το αφιέρωμα του έντυπου προγράμματος της πρώην ομάδας του, της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, το οποίο εξαντλήθηκε σχεδόν αμέσως. Έτσι, η ομάδα ανακοίνωσε ότι θα το επανεκδώσει, καθώς κάποιοι, εκμεταλλευόμενοι την ευαισθησία των φιλάθλων, που δεν κατάφεραν να το πάρουν στα χέρια τους, το εμπορεύονται σε γνωστή ιστοσελίδα δημοπρασιών 900 τοις εκατό πιο ακριβά από την αρχική του αξία.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί πως υπάρχουν πρώιμες συζητήσεις για να δημιουργηθεί ένας χώρος, που θα φέρει το όνομα του με τη συμβολή των Ελλήνων, που ζουν στην ευρύτερη περιοχή της πόλης Μίλντον Κέινς.

Οι πρώτες προτάσεις κάνουν λόγο για ένα γηπεδάκι ποδοσφαίρου ή έναν χώρο, που θα μπορούν να παίζουν τα παιδιά. «Κάτι εν πάση περιπτώσει που θα κρατάει ζωντανή τη μνήμη του», λένε αυτοί που συμμετέχουν στις συζητήσεις.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.