Παναθηναϊκός: Επισκευές στο ΟΑΚΑ, εικόνες χωρίς καθίσματα και με «ξηλωμένο» παρκέ

Το «τριφύλλι» εδώ και καιρό έχει παρουσιάσει το πως θα διαμορφωθεί το ΟΑΚΑ ενώ 3 περίπου εβδομάδες τώρα γίνονται συνεχώς έργα με πιο πρόσφατο να αφαιρεθούν τα παλιά καθίσματα.

Μάλιστα η ιστοσελίδα basketballmaniacs δημοσίευσε και φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζεται το ΟΑΚΑ και βλέπουμε ότι πλέον έχουν αφαιρεθεί όλα τα καθίσματα.

