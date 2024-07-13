Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Επισκευές στο ΟΑΚΑ, εικόνες χωρίς καθίσματα και με «ξηλωμένο» παρκέ

Oι εργασίες συνεχίζονται στο ΟΑΚΑ που μεταμορφώνεται με γοργούς ρυθμούς σε ένα από τα καλύτερα γήπεδα του κόσμου  

Παναθηναϊκός: Επισκευές στο ΟΑΚΑ, εικόνες χωρίς καθίσματα και με «ξηλωμένο» παρκέ

Το «τριφύλλι» εδώ και καιρό έχει παρουσιάσει το πως θα διαμορφωθεί το ΟΑΚΑ ενώ 3 περίπου εβδομάδες τώρα γίνονται συνεχώς έργα με πιο πρόσφατο να αφαιρεθούν τα παλιά καθίσματα.

Μάλιστα η ιστοσελίδα basketballmaniacs δημοσίευσε και φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζεται το ΟΑΚΑ και βλέπουμε ότι πλέον έχουν αφαιρεθεί όλα τα καθίσματα.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr 

Πηγή: PAOPANTOU

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟ Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark