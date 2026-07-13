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Η Μινεσότα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Κινητοποιείται η Εθνοφρουρά για τις ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές

Δεκάδες ενεργές εστίες καίνε στο βόρειο τμήμα της πολιτείας – Εκκενώσεις, κλείσιμο δασικών περιοχών και μάχη με τις φλόγες κοντά στα σύνορα με τον Καναδά

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ΗΠΑ: Η Μινεσότα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Κινητοποιείται η Εθνοφρουρά για τις ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές

Η πολιτεία της Μινεσότα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα δασικών πυρκαγιών, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εξάπλωση των μετώπων.

Μπροστά στην επιδείνωση της κατάστασης, ο κυβερνήτης της πολιτείας, Τιμ Γουόλζ, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης (peacetime emergency) και διέταξε την άμεση κινητοποίηση της Εθνοφρουράς της Μινεσότα για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η απόφαση ελήφθη καθώς οι πυρκαγιές συνεχίζουν να εξαπλώνονται στο βόρειο τμήμα της πολιτείας, κοντά στα σύνορα με τον Καναδά, σε μία περιοχή με εκτεταμένα δάση και χιλιάδες επισκέπτες κάθε καλοκαίρι.

Η Εθνοφρουρά στη μάχη με τις φλόγες

Με την εκτελεστική εντολή του κυβερνήτη, η Εθνοφρουρά αναλαμβάνει να διαθέσει προσωπικό, εξοπλισμό και μέσα υποστήριξης στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, ύστερα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Φυσικών Πόρων της πολιτείας (Minnesota Department of Natural Resources).

«Κήρυξα κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κινητοποίησα την Εθνοφρουρά ώστε να ενισχύσει την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στη βόρεια Μινεσότα», ανέφερε ο Τιμ Γουόλζ, ευχαριστώντας παράλληλα τους πυροσβέστες και τα συνεργεία πρώτης γραμμής που επιχειρούν αδιάκοπα για την προστασία των κατοίκων και των περιουσιών.

Τουλάχιστον 16-17 ενεργές πυρκαγιές στο Superior National Forest

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τις αμερικανικές αρχές, τουλάχιστον 16 ενεργές πυρκαγιές καταγράφονται στο Superior National Forest, ενώ άλλες τοπικές υπηρεσίες κάνουν λόγο για 17 εστίες στην ευρύτερη περιοχή του Boundary Waters Canoe Area Wilderness, ενός από τα σημαντικότερα φυσικά καταφύγια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η συγκεκριμένη περιοχή προσελκύει περίπου 150 χιλιάδες επισκέπτες κάθε καλοκαίρι και θεωρείται ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για πεζοπορία, κανό και κατασκήνωση.

Οι πυρκαγιές έχουν ήδη κάψει περισσότερα από 800 στρέμματα μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ οι αρχές επισημαίνουν ότι κανένα από τα βασικά μέτωπα δεν έχει τεθεί πλήρως υπό έλεγχο.

Εκκενώσεις και κλείσιμο μεγάλου τμήματος του δάσους

Οι δασικές υπηρεσίες προχώρησαν το Σαββατοκύριακο στην οργανωμένη απομάκρυνση επισκεπτών από τις επικίνδυνες περιοχές, ενώ η Υπηρεσία Δασών των ΗΠΑ (U.S. Forest Service) ανακοίνωσε το προσωρινό κλείσιμο περίπου 225 χιλιάδων στρεμμάτων της προστατευόμενης περιοχής Boundary Waters Canoe Area Wilderness.

Παράλληλα έχουν κλείσει μονοπάτια, λίμνες, χώροι κατασκήνωσης και σημεία εισόδου, καθώς οι πυρκαγιές εξακολουθούν να κινούνται απρόβλεπτα εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.

Ο καιρός δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστών

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (National Weather Service) προειδοποιεί ότι οι υψηλές θερμοκρασίες, η χαμηλή υγρασία και οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων και ταχείας εξάπλωσης των πυρκαγιών.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύονται καθημερινά, ωστόσο οι διαθέσιμοι πόροι πιέζονται καθώς πολλές πολιτείες των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα σοβαρά πύρινα μέτωπα κατά τη διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περιόδου.

Η Μινεσότα αποτελεί μία μόνο από τις περιοχές που πλήττονται από έντονη δασική δραστηριότητα αυτό το καλοκαίρι.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι οι παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας και οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες έχουν αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, οδηγώντας τις τοπικές αρχές σε αυξημένη επιφυλακή και κινητοποίηση πρόσθετων δυνάμεων.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ΗΠΑ Πυρκαγιές
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