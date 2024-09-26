Λογαριασμός
Ανέλαβε τον Βόλο ο Πουρσαϊτίδης

Ο Σάββας Πουρσαϊτίδης είναι ο νέος προπονητής του Βόλου

Ο Πουρσαϊτίδης ανέλαβε τον Βόλο

Τα… κλειδιά του Βόλου στον Σάββα Πουρσαϊτίδη.

Τον αντικαταστάτη του Χοακίν Γκόμεθ, με τον οποίο βγήκε το «διαζύγιο» την Τετάρτη, ανακοίνωσε η ομάδα της Μαγνησίας και πρόκειται για τον 48χρονο τεχνικό.

Ο παλαίμαχος μπακ-χαφ, ο οποίος έχει εργαστεί επί σειρά ετών στο πρωτάθλημα της Κύπρου αναλαμβάνει από σήμερα τον Βόλο. Εικάζεται ότι θα καθοδηγήσει την ομάδα στο προσεχές ματς (28/9, 17:00) με την Athens Kallithea για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο αμέσως προηγούμενος σταθμός της καριέρας του ήταν η Νέα Σαλαμίνα, ενώ έχει βρεθεί και στο τιμόνι του ΑΠΟΕΛ. Λεπτομέρειες για τη διάρκεια του συμβολαίου του δεν έχουν γίνει γνωστές.

Η ανακοίνωση

Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την πρόσληψη του 48χρονου προπονητή Σάββα Πουρσαϊτίδη, ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Σάββα Πουρσαϊτίδη στην οικογένεια της.

