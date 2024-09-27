Λογαριασμός
«Καμπάνα» στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα για ρατσιστική συμπεριφορά στο παιχνίδι με τη Μονακό

Χωρίς τη στήριξη των οπαδών της θα βρεθεί η Μπαρτσελόνα στο επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι στο Champions League, μετά από τιμωρία

Μπαρτσελόνα

Το επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι για την Μπαρτσελόνα στο Champions League θα είναι στο Βελιγράδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, στις 6 Νοεμβρίου. Εκεί οι «μπλαουγκράνα» δεν θα έχουν στην υποστήριξη των οπαδών τους, λόγω τιμωρίας που τους επέβαλε η UEFA.

Οι οπαδοί των Καταλανών στην εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Μονακό (19/09, 2-1) κατηγορήθηκαν για ρατσιστική συμπεριφορά υψώνοντας ένα πανό ναζιστικού χαρακτήρα και τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό στην επόμενη εκτός έδρας αναμέτρησης στη διοργάνωση, ενώ και επιπλέον ένα πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που κατηγορούνται οι φίλοι των «μπλαουγκράνα» για τέτοια ανάρμοστη συμπεριφορά, καθώς και τη περσινή σεζόν στα προημιτελικά απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, υπήρξε σύλληψη τριών οπαδών της που φέρετε να χαιρέτησαν ναζιστικά.
 

Πηγή: sport-fm.gr

