Δωρεάν μετακίνηση των φίλων του Παναθηναϊκού από την περιφέρεια για το ντέρμπι με Ολυμπιακό από την ΠΑΕ

Πετυχημένη συνταγή δεν αλλάζει!

Όπως στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Λανς, έτσι και στο προσεχές εντός έδρας ματς της ομάδας του Ντιέγκο Αλόνσο με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, η ΠΑΕ θα… βάλει πλάτη, ως προς την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των φίλων του «τριφυλλιού» από την επαρχία!

Με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός να εκδίδει σήμερα (27/09) ανακοίνωση, προκειμένου να κάνει γνωστές όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες αναφορικά με τη συγκεκριμένη ενέργεια.

Για την… ιστορία, στην προηγούμενη ανάλογη περίπτωση, οι «πράσινοι» είχαν κάμψει την αντίσταση της γαλλικής ομάδας μέσα σε ένα κατάμεστο και «φλεγόμενο» ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της από την περιφέρεια ότι θα καλύψει τα έξοδα μετακίνησης τους ενόψει του αγώνα της μεθεπόμενης Κυριακής 6 Οκτωβρίου κόντρα στον Ολυμπιακό.

Πιο συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι στέλνουν μήνυμα, με τα στοιχεία τους ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ και τον κωδικό του GOV wallet που χορηγείται με την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την αγορά του εισιτηρίου του αγώνα Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, στα εξής τηλέφωνα ανά περιοχή:

Στη Βόρεια Ελλάδα στον αριθμό 6977684958.

Στην Κεντρική Ελλάδα στον αριθμό 6947941506.

Στην Πελοπόννησο στον αριθμό 6944977932.

Στη Δυτική Ελλάδα στον αριθμό 6936757750.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα στον αριθμό 6936806150, 6993955444, 6936806162.

Εφόσον τα στοιχεία επιβεβαιωθούν, θα ενημερωθούν αρμοδίως για να διευθετηθούν οι λεπτομέρειες της μετακίνησής τους.

Προθεσμία υποβολής αιτημάτων μέχρι την Τρίτη 1 Οκτωβρίου στις 7 μ.μ.».

