Παναθηναϊκός: Εκτός αποστολής οι Γκριγκόνις και Αντετοκούνμπο με Μονακό

Ο Εργκίν Αταμάν θα έχει έτοιμους όλους τους παίκτες του με τη Μονακό, καθώς πέρα από τα δύο γνωστά προβλήματα, δεν υπάρχουν άλλες απουσίες στην ομάδα του.

Γκριγκόνις

Ο Εργκίν Αταμάν θα έχει έτοιμους όλους τους παίκτες του με τη Μονακό, καθώς πέρα από τα δύο γνωστά προβλήματα, δεν υπάρχουν άλλες απουσίες στην ομάδα του. Ο Γκριγκόνις κάνει αποθεραπεία για το πρόβλημα στη μέση και ο Αντετοκούνμπο συνεχίζει την αποθεραπεία του λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Παρά αυτές τις δύο απουσίες, ο Αταμάν μπορεί να υπολογίζει σε όλους τους υπόλοιπους για τον αγώνα.

Πηγή: paopantou.gr

