Αγώνες βόλεϊ διοργανώνουν ελληνική και τουρκική Πολεμική Αεροπορία

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Εφαρμογής των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης 2024 ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα, μεταξύ 26-28 Νοεμβρίου μια αντιπροσωπεία της τ/Διοίκησης της Πολεμικής Αεροπορίας της Τουρκίας, πραγματοποιεί επίσκεψη στη Διοίκηση της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας και πραγματοποιείται μικτός διαγωνισμός πετοσφαίρισης μεταξύ των στρατιωτικών σχολών των δύο χωρών.

Tην ίδια ώρα, μια αντιπροσωπεία της Διοίκησης των Ναυτικών Δυνάμεων της Ελλάδας πραγματοποιεί επίσκεψη στη Διοίκηση των τ/Ναυτικών Δυνάμεων της Τουρκίας.

Όπως επισημαίνει ο του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, και πάλι στο πλαίσιο του εν λόγω του σχεδίου, στις 2-3 Δεκεμβρίου ο Αρχηγός της Ελληνικής Επιχειρησιακής Αεροπορικής Δύναμης και η αντιπροσωπεία που θα τον συνοδεύει θα πραγματοποιήσουν επίσκεψη στη Διοίκηση της τ/Πολεμικής Αεροπορίας μας στο Eskişehir.

Πηγή: skai.gr

