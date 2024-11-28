Ο Ρόδρι ήταν ο νικητής της Χρυσής Μπάλας για τη σεζόν 2023/24, με τον Ισπανό να είναι ιδιαίτερα άτυχος καθώς παρέλαβε το βραβείο του με πατερίτσες, λόγω της ρήξης χιαστού που έπαθε νωρίτερα τη φετινή σεζόν.

Στην απονομή όμως απουσίαζε ολόκληρη η Ρεάλ Μαδρίτης, θέλοντας να δείξει την δυσαρέσκεια της που ο Βινίσιους δεν ήταν εν τέλει αυτός που θα έπαιρνε την Χρυσή Μπάλα.

Όλη αυτή η συμπεριφορά της «Βασίλισσας» ενόχλησε όπως ήταν αναμενόμενο τον Ρόδρι, ο οποίος σε δηλώσεις που παραχώρησε τόνισε την απρεπή συμπεριφορά του κλαμπ απέναντι του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ρόδρι:

«Είναι απόφαση ατόμων ή συλλόγων το να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Δεν μπορώ να σεβαστώ αυτή την απόφαση. Πέρυσι ήμουν κοντά στη νίκη, ήθελα να είμαι εκεί για να στηρίξω την υπόλοιπη ομάδα. Παρόλο που ο Μέσι πήρε τη Χρυσή Μπάλα, ήμασταν εκεί χειροκροτώντας.

Είναι ένα βραβείο που επιβραβεύει το επίπεδο ενός παίκτη για έναν χρόνο. Στον αθλητισμό και στη ζωή είναι σημαντικό να κερδίζεις. Αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι να χάνεις έχοντας σεβασμό».

