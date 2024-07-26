Λογαριασμός
Το μήνυμα Βαγιαννίδη μετά την Μπότεφ: «Πολλά να βελτιώσουμε, αλλά στον σωστό δρόμο»

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης έστειλε μέσω social media το δικό του μήνυμα για τη νίκη του Παναθηναϊκού με σκορ 2-1 επί της Μπότεφ

Το μήνυμα Βαγιαννίδη μετά την Μπότεφ: «Πολλά να βελτιώσουμε, αλλά στον σωστό δρόμο»

Ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία να «καθαρίσει» την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ωστόσο με τα λάθη του κράτησε την Μπότεφ ζωντανή ενόψει της ρεβάνς, παίρνοντας τη νίκη 2-1.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης, που ήταν ένας από τους διακριθέντες για τους «πράσινους», έστειλε μέσω Instagram το μήνυμά του για την πρώτη ευρωπαϊκή αναμέτρηση της σεζόν αλλά και ενόψει της ρεβάνς.

«Το ευρωπαϊκό συναίσθημα είναι διαφορετικό. Πολλά για βελτίωση αλλά στο σωστό δρόμο», έγραψε στη λεζάντα του ποστ του, το οποίο ήταν ένα κολάζ φωτογραφιών του από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Πηγή: sport-fm.gr

Παναθηναϊκός Europa League
