Νικολογιάννης: «Κατόρθωμα το ότι δεν κέρδισε ο Παναθηναϊκός - Φανερό, πλέον, ότι υπάρχει πρόβλημα»

Το σχόλιο του Τάσου Νικολογιάννη στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 για την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς, στην πρεμιέρα της League Phase του Conference

Παναθηναϊκός Conference

Το σχόλιό του για την ισοπαλία (1-1) του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς στη Βοσνία, στην πρεμιέρα της League Phase του Conference, κατέθεσε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Τάσος Νικολογιάννης.

Ο παραγωγός της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας, που χαρακτήρισε «μοιραίο» τον Σπόραρ, τόνισε μεταξύ άλλων ότι είναι «κατόρθωμα αυτό που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, να μην κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Αν έβλεπε κανείς το παιχνίδι, δεν θα πίστευε ότι μπορεί να έρθει ισοπαλία. Άλλη μια απόδειξη ότι η ομάδα δεν έχει το εύκολο γκολ, είτε κάνει είτε δεν κάνει φάσεις.

Σήμερα ήταν υποχρέωση η νίκη και δεν ήρθε. Η ομάδα ξεκινάει με ένα πολύ άσχημο αποτέλεσμα στη League Phase. Είναι, πλέον, φανερό ότι υπάρχει πρόβλημα».

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός Conference League
