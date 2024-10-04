Το σχόλιό του για την ισοπαλία (1-1) του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς στη Βοσνία, στην πρεμιέρα της League Phase του Conference, κατέθεσε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Τάσος Νικολογιάννης.

Ο παραγωγός της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας, που χαρακτήρισε «μοιραίο» τον Σπόραρ, τόνισε μεταξύ άλλων ότι είναι «κατόρθωμα αυτό που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, να μην κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Αν έβλεπε κανείς το παιχνίδι, δεν θα πίστευε ότι μπορεί να έρθει ισοπαλία. Άλλη μια απόδειξη ότι η ομάδα δεν έχει το εύκολο γκολ, είτε κάνει είτε δεν κάνει φάσεις.

Σήμερα ήταν υποχρέωση η νίκη και δεν ήρθε. Η ομάδα ξεκινάει με ένα πολύ άσχημο αποτέλεσμα στη League Phase. Είναι, πλέον, φανερό ότι υπάρχει πρόβλημα».

