Μοναδική «σκιά» στη χθεσινή μεγάλη βραδιά του Ολυμπιακού με τη σπουδαία νίκη με 3-0 επί της Μπράγκα για το Europa League ήταν ο τραυματισμός του Τσικίνιο.

Ο Πορτογάλος χαφ αποχώρησε τραυματίας στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης δίνοντας τη θέση του στον Γουίλιαν. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως έχει μυϊκό τραυματισμό στον δικέφαλο και σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Όλα δείχνουν πως είναι πολύ δύσκολο ως αδύνατο να προλάβει το ντέρμπι της Κυριακής απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (20:30).

Η απώλεια του Πορτογάλου είναι σημαντική, καθώς πρόκειται για κομβικό ποδοσφαιριστή στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στην πίεση που θέλει να ασκεί η ομάδα του ψηλά στο γήπεδο. Μένει να φανεί ποιος θα επιλεγεί για να τον αντικαταστήσει, με τον Γουίλιαν να είναι υποψήφιος, αλλά όχι ο μοναδικός.

Άλλα προβλήματα δεν έχουν οι «ερυθρόλευκοι», αφού οι αλλαγές Ρέτσου και Κάρμο στα τελευταία λεπτά έγιναν περισσότερο για λόγους συντήρησης των δύο παικτών. Μάλιστα οι πρώτες ενδείξεις είναι πως ο Βάσκος τεχνικός δεν αναμένεται να προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές στις επιλογές του, τώρα που ο Ολυμπιακός δείχνει να βρίσκει καλό ρυθμό και προέρχεται από δύο σερί πειστικές εμφανίσεις και νίκες απέναντι σε Ατρόμητο και Μπράγκα.

