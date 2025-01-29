Φαβορί για τον πάγκο της Μποταφόγκο ο Ράφα Μπενίτεθ

Ετοιμάζεται να πυροδοτήσει «βόμβα» με την πρόσληψη του Ράφα Μπενίτεθ η Μποταφόγκο!

Σύμφωνα με τη geglobo η κάτοχος του Copa Libertadores, αναζητά πυρετωδώς τον επόμενο προπονητή της, αφού ο Αρτούρ Ζόρζε, αποχώρησε για την Αλ Ραγιάν!

Έτσι σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Τζον Τέξτορ, έχει πάρει πάνω του την υπόθεση και προσπαθεί να φέρει τον έμπειρο Ισπανό τεχνικό, έχοντας ήδη ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για να καταλήξουν σε συμφωνία.

Rafa Benítez é o favorito de Textor para comandar o Botafogo



Entenda as razões da preferência ⬇️ https://t.co/9G8asJnCJF — ge (@geglobo) January 29, 2025

