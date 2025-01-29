Λογαριασμός
Φαβορί για τον πάγκο της Μποταφόγκο ο Ράφα Μπενίτεθ

Ως ο εκλεκτός του Τζον Τέξτορ, για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μποταφόγκο παρουσιάζεται από βραζιλιάνικα ΜΜΕ ο Ράφα Μπενίτεθ  

Ράφα Μπενίτεθ

Ετοιμάζεται να πυροδοτήσει «βόμβα» με την πρόσληψη του Ράφα Μπενίτεθ η Μποταφόγκο!

Σύμφωνα με τη geglobo η κάτοχος του Copa Libertadores, αναζητά πυρετωδώς τον επόμενο προπονητή της, αφού ο Αρτούρ Ζόρζε, αποχώρησε για την Αλ Ραγιάν!

Έτσι σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Τζον Τέξτορ, έχει πάρει πάνω του την υπόθεση και προσπαθεί να φέρει τον έμπειρο Ισπανό τεχνικό, έχοντας ήδη ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για να καταλήξουν σε συμφωνία.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: προπονητής
