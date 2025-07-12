Παναθηναϊκός: Δανεισμός με οψιόν αγοράς στα 3 εκατ. ευρώ η πρόταση προς τη Ναντ για τον Λαφόν

Ο Παναθηναϊκός έχει επικεντρωθεί στην περίπτωση του Αλμπάν Λαφόν της Ναντ για τη θέση του τερματοφύλακα και οι συζητήσεις των «πράσινων» με τη γαλλική ομάδα είναι πλέον σε πλήρη εξέλιξη.

Οι «πράσινοι» γνωρίζουν εδώ και καιρό το γεγονός πως ο 26χρονος γκολκίπερ εδώ και λίγους μήνες δεν υπολογίζεται απ’ τα «καναρίνια» και προσπαθούν να φέρουν την υπόθεση στα δικά τους μέτρα, για να μπορέσουν να κλείσουν έναν τερματοφύλακα που πριν από λίγα χρόνια θεωρείτο ως ένας απ’ τους πλέον ανερχόμενους στην Ευρώπη.

Οι πληροφορίες από τη Γαλλία αναφέρουν πως πρόταση του Παναθηναϊκού προς τη Ναντ αφορά μονοετή δανεισμό του Λαφόν και κάλυψη του συμβολαίου του για τη σεζόν 2025/26 (το οποίο φτάνει μεικτά το 1,6 με 1,7 εκατ. ευρώ) με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι στο ποσό των 3 εκατ. ευρώ.

Η γαλλική ομάδα θέλει να μπει μία υψηλότερη οψιόν αγοράς, στα 5 εκατ. ευρώ για να κάνουν μία όσο το δυνατόν υψηλότερη απόσβεση των 7,5 εκατ. ευρώ που έδωσαν το 2019 για να τον αποκτήσουν απ’ τη Φιορεντίνα κι επί της ουσίας εκεί έχει επικεντρωθεί εδώ και λίγες μέρες η όλη διαπραγμάτευση ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Με πολύ καλές πιθανότητες για να υπάρξει εντέλει συμφωνία μέσα στα επόμενα 24ωρα, καθώς κι ο παίκτης πιέζει απ’ την πλευρά του για να φύγει, έχοντας συλλέξει όλες τις πληροφορίες που θέλει για τον Παναθηναϊκό απ’ τον αδερφικό φίλο του -και παίκτη πλέον του «τριφυλλιού» εδώ και 20 μέρες- Πέδρο Τσιριβέγια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

