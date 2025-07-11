ΠΑΟΚ: Ανανέωσε για 3η σεζόν ο Ντέλιτς

Πολίστας του ΠΑΟΚ παραμένει και για την επόμενη σεζόν ο Μαρίν Ντέλιτς. Ο Ερασιτέχνης «δικέφαλος» ανακοίνωσε την Παρασκευή την ανανέωση της συνεργασίας του με τον 29χρονο διεθνή Κροάτη περιφερειακό για τρίτο σερί χρόνο, ώστε να βοηθήσει το τμήμα να διακριθεί σε Ελλάδα κι Ευρώπη.



Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Ο ΠΑΟΚ και το τμήμα πόλο ανδρών, ΠΑΟΚ Domus Ergo, ανακοινώνουν την ανανέωση συνεργασίας με τον αθλητή, Μαρίν Ντέλιτς, για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.Ο Κροάτης περιφερειακός, γεννημένος το 1996, συνεχίζει για τρίτη χρονιά με το ασπρόμαυρο σκουφάκι ύστερα από την περυσινή πετυχημένη σεζόν.Για την ανανέωση συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, ο Μαρίν Ντέλιτς δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, acpaok.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω στην οικογένεια του ΠΑΟΚ για τρίτη σεζόν. Ελπίζω η νέα σεζόν να είναι επιτυχημένη, όπως οι δύο προηγούμενες, ή ακόμα καλύτερη τόσο για εμένα, όσο και για την ομάδα. Απολαμβάνω τον χρόνο μου στην ομάδα, είναι ένα όμορφο γκρουπ από ανθρώπους και φίλους, πρόκειται για μία δεύτερη οικογένεια για εμένα.Ανυπομονώ για τις νέες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις εγχώριες διοργανώσεις. Αυτή τη σεζόν θα έχουμε αρκετούς νέους παίκτες κι αυτό σημαίνει πως η ομάδα θα χρειαστεί χρόνο ώστε να ‘δεθεί’. Είμαι αισιόδοξος και δεν μπορώ να περιμένω, ώστε να αρχίσει η σεζόν και να πετύχουμε μεγάλες νίκες όλοι μαζί αυτή τη χρονιά».

