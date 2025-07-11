Εμμανουήλ Καραλής: Κατέκτησε τη 2η θέση στο Diamond League

Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν την Παρασκευή σε εξαιρετική κατάσταση, «πέταξε» στα 5,92 μέτρα, ενώ βρέθηκε πολύ κοντά και στην κατάρριψη ενός ακόμη πανελληνίου ρεκόρ.

Τελικά ολοκλήρωσε τον αγώνα του στη δεύτερη θέση με το άλμα στα 5,92μ. κι έδειξε πως είναι θέμα χρόνου να νικήσει τον πήχη στα 6,10 μέτρα. Ο χάλκινος ολυμπιονίκης ξεκίνησε τον αγώνα του με επιτυχημένο άλμα στα 5,62μ., άφησε στη συνέχεια τα 5,72μ., πέρασε με την πρώτη τα 5,82μ. και 5,92 μέτρα.

Ο αθλητής του Μάρτσιν Τσεπανσκι ένιωθε καλά κι έτσι επέλεξε στη συνέχεια να αφήσει τα 6,00μ. και να δοκιμάσει στα 6,05μ μέτρα, όπου έκανε άκυρο άλμα.

Ο 26χρονος είχε την αυτοπεποίθηση να δει τον πήχη στα 6,10μ., όπου είχε εξαιρετικό δεύτερο άλμα, καθώς πέρασε το κορμί του και έριξε τον πήχη στο κατέβασμα με το στήθος του. Ο αθλητής έδειξε για μια ακόμη φορά πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση.



Ο Μόντο Ντουπλάντις ήταν νικητής στον αγώνα με 6,05μ. και προσπάθειες στη συνέχεια στα 6,29 μέτρα.

Πηγή: skai.gr

